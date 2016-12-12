Экс-замглаву Сумского облсовета исключили из радикалов Депутат Сумского облсовета Лилия Рычкина стала внефракционной после исключения из фракции Радикальной партии.

Об этом бывшая заместитель главы облсовета написала на своей странице в фейсбуке.

«Друзі, вітайте! З сьогоднішнього дня я позафракцiйна))) Сьогодні ввечері всі обласні депутати від Радикальної партії (крім Науменко Ігоря) проголосували за виключення мене з фракції. Цінності життя не збіглись((( Я лаюсь, маю власну думку, поважаю ум, чесність, щирість, порядність. То ж їм зі мною не одній дорозі)))» - написала Рычкина.

Напомним, в Сумском облсовете не было до этого ни одного внефракционного депутата, даже глава и его замы остались в своих фракциях.