Экс-замглаву Сумского облсовета исключили из радикалов

Об этом бывшая заместитель главы облсовета написала на своей странице в фейсбуке.
«Друзі, вітайте! З сьогоднішнього дня я позафракцiйна))) Сьогодні ввечері всі обласні депутати від Радикальної партії (крім Науменко Ігоря) проголосували за виключення мене з фракції. Цінності життя не збіглись((( Я лаюсь, маю власну думку, поважаю ум, чесність, щирість, порядність. То ж їм зі мною не одній дорозі)))» - написала Рычкина.
Напомним, в Сумском облсовете не было до этого ни одного внефракционного депутата, даже глава и его замы остались в своих фракциях.
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