На Сумщине в госсобственность вернули 20 га земли

Основанием для обращения прокурора с иском в суд стало нарушении субъектом хозяйствования требований действующего законодательства и условий договора аренды по возврату земельного участка в случае окончания договора.
Как сообщил первый заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Наталич А.А., в связи с обоснованностью исковых требований прокуратуры ответчик в ходе судебного разбирательства добровольно вернул в государственную собственность спорный земельный участок сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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