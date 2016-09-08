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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43168

На Сумщине в госсобственность вернули 20 га земли

При вмешательстве органов прокуратуры Сумской области возвращено в государственную собственность земельный участок в Белопольском районе площадью 20 га, нормативная денежная оценка которой составляет 690 тыс. гривен.

Основанием для обращения прокурора с иском в суд стало нарушении субъектом хозяйствования требований действующего законодательства и условий договора аренды по возврату земельного участка в случае окончания договора.

Как сообщил первый заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Наталич А.А., в связи с обоснованностью исковых требований прокуратуры ответчик в ходе судебного разбирательства добровольно вернул в государственную собственность спорный земельный участок сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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