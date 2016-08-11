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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49254

Жалоба главного дорожника Сум не прошла

Благодаря совместным действиям активистов Всеукраинского движения против политической коррупции «Под контролем» и прокуратуры Сумской привлечен к ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, директор КП «Дорремстрой» Олександр Вегера.

29 марта Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу директора коммунального предприятия «Дорремстрой» Сумского городского совета Вегеры А.А. на постановление Заречного районного суда г. Сумы о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. По результатам рассмотрения апелляционную жалобу должностного лица отклонено, а решение суда первой инстанции о признании Вегеры А.А. виновным и наложении взыскания в сумме 3400 грн оставлено без изменений. Указанное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что в отношении г-на Вегеры біли составлены 4 административных протокола о правонарушениях, связанных с коррупцией, за нарушение требований по урегулированию конфликта интересов при приеме на работу, поощрении и премировании собственной дочери и зятя, которые работают начальниками отделов на указанном предприятии.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Сумской области Андрей Байдак, данные правонарушения выявлены благодаря плодотворному и системному сотрудничеству с общественными активистами Всеукраинского движения против политической коррупции «Под контролем». Прокуратура Сумской и в дальнейшем будет активно сотрудничать с общественностью с целью выявления и преодоления коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Александр Вегера

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