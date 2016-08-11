Жалоба главного дорожника Сум не прошла

29 марта Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу директора коммунального предприятия «Дорремстрой» Сумского городского совета Вегеры А.А. на постановление Заречного районного суда г. Сумы о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. По результатам рассмотрения апелляционную жалобу должностного лица отклонено, а решение суда первой инстанции о признании Вегеры А.А. виновным и наложении взыскания в сумме 3400 грн оставлено без изменений. Указанное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, что в отношении г-на Вегеры біли составлены 4 административных протокола о правонарушениях, связанных с коррупцией, за нарушение требований по урегулированию конфликта интересов при приеме на работу, поощрении и премировании собственной дочери и зятя, которые работают начальниками отделов на указанном предприятии.
Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Сумской области Андрей Байдак, данные правонарушения выявлены благодаря плодотворному и системному сотрудничеству с общественными активистами Всеукраинского движения против политической коррупции «Под контролем». Прокуратура Сумской и в дальнейшем будет активно сотрудничать с общественностью с целью выявления и преодоления коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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