Сумские радиопеленгаторы отличились в Ужгороде

Команда Сумской области заняла второе обще командное место. В личном зачете Сумчане завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
С 4 по 9 сентября в г. Албена (Болгария) проходил чемпионат Мира по спортивной радиопеленгации....
С 29 августа по 3 сентября в г. Албена (Болгария) проходил Кубок мира по спортивной радиопеленгации....
С 2 по 7 июля молодежная сборная команда Украины по спортивной радиопеленгации участвовала в юношеском чемпионате Европы, который проходил в...
Воспитанники кружка «радиопеленгация» Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью (руководитель Пугач Н.И.) приняли участие в чемпионате...
15-17 апреля в Виннице проходил чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....