На Сумщине начинается месячник добровольной сдачи оружия

Граждане, которые добровольно сдадут в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы и специальные средства, хранящиеся у них незаконно, согласно требованиям статьи 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности.
Более того, если они в определенный срок добровольно сдали в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов у них есть возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.
«Обращаем внимание жителей Сум и области, у которых есть огнестрельное охотничье и газовое оружие, о необходимости соблюдения правил постановки оружия на учет и сроков ее перерегистрации, - говорит заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич. - В случае окончания срока действия разрешений на право хранения оружия вам необходимо за месяц до окончания действия разрешения обратиться в полиции по месту жительства. Советуем не оставлять оружие без присмотра и придерживаться определенных условий хранения оружия».
Гражданам следует обращаться в территориальные органы Главного управления Национальной полиции в Сумской области или к участковым офицерам полиции в местах проживания или временного пребывания.
Жители областного центра могут получить консультацию по этим вопросам по адресу: Сумской отдел полиции, г. Сумы, ул. Ахтырская, 14, кабинеты 1, 17. Телефоны: (разрешительная система) 66-77-47, (дежурная часть) 050-407-31-02.
Для жителей Сумского района: Сумской районный отдел полиции, г. Сумы, ул. Степана Бандеры, 11 (бывшая Баумана). Телефоны: (дежурная часть) 66-77-75, 66-73-90, (разрешительная система) 095-805-04-43, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
С 1 по 31 октября на Сумщине, как и в Украине в целом, продолжался месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и...
Полиция Сумщины напоминает, что осталось меньше суток до окончания действия месячника добровольной сдачи оружия....
За прошедшие сутки жители четырех районов Сумщины, пользуясь действием Месячника добровольной сдачи оружия, сдали в полицию три единицы огнестрельного оружия...
С начала месячника добровольной сдачи оружия жители области сдали в полицию 96 единиц огнестрельного оружия, 10 единиц спецсредств и 181...
В рамках месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов, полицейские Сумщины у четырех жителей области изъяли два незарегистрированных ружья и шесть...