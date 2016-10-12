На Сумщине начинается месячник добровольной сдачи оружия С целью вывода из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств, работники Главного управления Национальной полиции в Сумской области с 1 до 30 апреля 2017 года проводят месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Граждане, которые добровольно сдадут в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы и специальные средства, хранящиеся у них незаконно, согласно требованиям статьи 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности.

Более того, если они в определенный срок добровольно сдали в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов у них есть возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

«Обращаем внимание жителей Сум и области, у которых есть огнестрельное охотничье и газовое оружие, о необходимости соблюдения правил постановки оружия на учет и сроков ее перерегистрации, - говорит заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич. - В случае окончания срока действия разрешений на право хранения оружия вам необходимо за месяц до окончания действия разрешения обратиться в полиции по месту жительства. Советуем не оставлять оружие без присмотра и придерживаться определенных условий хранения оружия».

Гражданам следует обращаться в территориальные органы Главного управления Национальной полиции в Сумской области или к участковым офицерам полиции в местах проживания или временного пребывания.

Жители областного центра могут получить консультацию по этим вопросам по адресу: Сумской отдел полиции, г. Сумы, ул. Ахтырская, 14, кабинеты 1, 17. Телефоны: (разрешительная система) 66-77-47, (дежурная часть) 050-407-31-02.

Для жителей Сумского района: Сумской районный отдел полиции, г. Сумы, ул. Степана Бандеры, 11 (бывшая Баумана). Телефоны: (дежурная часть) 66-77-75, 66-73-90, (разрешительная система) 095-805-04-43, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.