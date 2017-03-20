Сумская «Барса» стартовала с разгрома в Кропивницком

На этот раз подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова приехали в гости к команде «Олимпик СДЮШОР» из Кропивницкого. Игра завершилась полным фиаско для хозяев - 1:12.
В первом тайме отличились три игрока, а во втором - четыре. Ярослав Сидоренко стал автором 4 мячей. Даниил Параконный отметился дублем. Александр Фадеев, Роман Жалдак, Дмитрий Тарабара, Богдан Билошниченко и Антон Бушля забили по одному. Также команды обменялись автоголами. За «Барсу» «отличился» Егор Синицын.
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