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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:291

Сумская «Барса» стартовала с разгрома в Кропивницком

29 марта начался второй круг чемпионата Украины U-19 по футболу (первая лига).

На этот раз подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова приехали в гости к команде «Олимпик СДЮШОР» из Кропивницкого. Игра завершилась полным фиаско для хозяев - 1:12.

В первом тайме отличились три игрока, а во втором - четыре. Ярослав Сидоренко стал автором 4 мячей. Даниил Параконный отметился дублем. Александр Фадеев, Роман Жалдак, Дмитрий Тарабара, Богдан Билошниченко и Антон Бушля забили по одному. Также команды обменялись автоголами. За «Барсу» «отличился» Егор Синицын.

Спорт «Барса» Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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