Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15107

На Сумщине уничтожили два и нашли три устаревших боеприпаса

29 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили ручную гранату и минометную мину.

Кроме того, граждане нашли два артснаряда и минометную мину. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Сумского, Ямпольского, Тростянецкого, Конотопского и Роменского районов.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва ручную гранату Ф-1 и минометную мину калибра 82 мм. В первом случае боеприпас нашли в поле во время земляных работ работники местной агрофирмы на расстоянии 1 км от с. Раки Конотопского района. Во втором опасную находку обнаружил житель с. Нова Гребля Роменского района на расстоянии 800 м от жилых домов.

В этот же день в 15:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета вблизи с. Белица Ямпольского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 122 мм. На него наткнулся лесничий во время обхода территории лесного хозяйства на расстоянии 1,5 км от жилых домов. А уже в 15:40 информация об обнаружении боеприпасов поступила из Сумского района. В 1,5 км от жилых домов с. Алексеевка во время полевых работ работники агрофирмы обнаружили 122-мм минометную мину. В 16:57 в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении в с. Боромля Тростянецкого района 152-мм артснаряда. На него наткнулись местные жители во время разбора конструкций жилого дома. На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Право Боеприпасы

По тематике

28.03.2017 13:12

Полиция Сумщины подвела результаты операции «Оружие и взрывчатка»

За время проведения отработки из незаконного оборота полиция области изъяла более 1800 единиц нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и других взрывоопасных...

28.03.2017 12:40

На Сумщине продолжают находить устаревшие боеприпасы

27 марта группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы по обезвреживанию...

27.03.2017 16:05

На Сумщине за неделю уничтожено 2 боеприпаса времен прошлых войн

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены...

На Сумщине граждане продолжают находить старые боеприпасы
23.03.2017 13:06

На Сумщине граждане продолжают находить старые боеприпасы

За минувшие сутки жители Роменского, Тростянецкого, Шосткинского и Краснопольского районов сообщили полицию о найденных пять единиц взрывоопасных боеприпасов времен Второй...

В подвале сумской многоэтажки нашли боеприпасы
14.02.2017 15:19

В подвале сумской многоэтажки нашли боеприпасы

Сегодня, 14 февраля, в подвале многоэтажки на ул. Заливная, 5 нашли боеприпасы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.