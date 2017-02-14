На Сумщине уничтожили два и нашли три устаревших боеприпаса 29 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили ручную гранату и минометную мину.

Кроме того, граждане нашли два артснаряда и минометную мину. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Сумского, Ямпольского, Тростянецкого, Конотопского и Роменского районов.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва ручную гранату Ф-1 и минометную мину калибра 82 мм. В первом случае боеприпас нашли в поле во время земляных работ работники местной агрофирмы на расстоянии 1 км от с. Раки Конотопского района. Во втором опасную находку обнаружил житель с. Нова Гребля Роменского района на расстоянии 800 м от жилых домов.

В этот же день в 15:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета вблизи с. Белица Ямпольского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 122 мм. На него наткнулся лесничий во время обхода территории лесного хозяйства на расстоянии 1,5 км от жилых домов. А уже в 15:40 информация об обнаружении боеприпасов поступила из Сумского района. В 1,5 км от жилых домов с. Алексеевка во время полевых работ работники агрофирмы обнаружили 122-мм минометную мину. В 16:57 в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении в с. Боромля Тростянецкого района 152-мм артснаряда. На него наткнулись местные жители во время разбора конструкций жилого дома. На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».