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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20125

Сумские таможенники выявили патроны травматического действия

На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС работники таможни и пограничного отряда обнаружили у гражданина Украины 12 патронов травматического действия калибра 9 мм.

Мужчина выезжал из Украины в Российскую Федерацию в автомобиле марки «Subaru Legacy Outback». При прохождении через зону упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», во время проведения таможенного досмотра, между передними сиденьями автомобиля были найдены патроны.

По данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, - также конфискацию этих товаров, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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