Сумские таможенники выявили патроны травматического действия

Мужчина выезжал из Украины в Российскую Федерацию в автомобиле марки «Subaru Legacy Outback». При прохождении через зону упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», во время проведения таможенного досмотра, между передними сиденьями автомобиля были найдены патроны.
По данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля».
Санкция статьи предусматривает штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, - также конфискацию этих товаров, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Сегодня, 23 марта, на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни, пограничников и сотрудников УСБУ пресечена...
8 марта на таможенном посту «Конотоп» благодаря сотрудничеству работников Сумской таможни ГФС, пограничников и сотрудников УСБУ предупредили попытку недекларирования товаров...
Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской...
Сегодня на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками пограничного отряда и управления СБУ в Сумской области...
Сегодня на таможенном посту «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками СБУ в Сумской области выявлено скрытую от таможенного...