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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25287

Скандал на сессии: в Конотопе готовится решение о роспуске горсовета

Под стенами городского совета проходит митинг, а в сессионном зале тем временем объявлен перерыв и готовится проект решения о роспуске городского совета.

Конфликт депутатского корпуса с городским головой Артемом Семенихиным возник после того, как последний отказался предоставлять право депутатам объявлять перерыв. В частности, мэр заявил, что его пытаются таким образом лишить части полномочий, ведь по регламенту право объявлять перерыв имеет только он.

После обсуждений, депутатскому корпусу предложили проголосовать за повестку дня без внесения вопроса о перерыве. Решение не было поддержано. Далее Артем Семенихин заявил, что против него устроили заговор, и покинул сессионный зал.

Эти события сопровождались криками людей, которые присутствовали в сессионном зале. Часть общества поддерживала мэра, а другие - наоборот.

Через несколько минут мэр вернулся и объявил перерыв. Он добавил, что сейчас готовится решение о роспуске городского совета, после чего Конотоп ждут перевыборы.

Сейчас трибуну и президиум охраняет полиция. В сессионном зале возникают столкновения между сторонниками и противниками городского головы.

Под стенами городского совета в свою очередь проходит митинг, который также разделился на два лагеря: с одной стороны стоят люди с плакатами, которые требуют объявления недоверия городскому голове, а с другой - выступают со словами поддержки, сообщает ТопКонотоп.

Политика Конотоп

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