В Шостке молодая женщина похитила у знакомого барсетку с деньгами

На линию «102» поступило сообщение от 53-летнего жителя Шостки. Заявитель пояснил полицейским, что у гаража встретил своих знакомых, мужчину и женщину. После разговора с ними он обнаружил пропажу барсетки с личными вещами, которую оставил неподалеку на капоте своего автомобиля.
Правоохранители быстро разыскали подозреваемых. Как выяснили полицейские, на сумку потерпевшего «положила глаз» 27-летняя женщина. Пока мужчины были заняты разговором, злоумышленница потихоньку стащила барсетку с мобильным телефоном и 100 гривнами, спрятав ее под одеждой. Лишь позже она созналась своему спутнику в краже. Мужчина же, пораженный такой наглостью, в достаточно строгой форме предложил женщине вернуть вещи владельцу. Однако та отказалась. Впрочем, их обоих быстро нашли вызванные пострадавшим правоохранители.
Сейчас владельцу возвращены похищенные у него вещи. В отношении горе-знакомой открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу ей грозит до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
Злоумышленники, которые совершали кражи, сейчас уже дают объяснения следователям....
Работники полиции в ходе уголовного производства, открытого по факту кражи велосипеда 19-летним жителем района, установили причастность последнего к незаконному завладению...
Работники полиции установили личности трех мужчин, которые подозреваются в совершении квартирной кражи в Тростянце....
Сумские патрульные задержали 2 мужчин, предположительно причастных к краже....
Когда 60-летняя пенсионерка не нашла на привычном месте свои сбережения, она не нашла ничего лучшего, как сообщить в полицию о...