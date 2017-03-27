В Шостке молодая женщина похитила у знакомого барсетку с деньгами Встретившись на улице со знакомым, 27-летняя женщина украла у него мужскую сумку с деньгами, мобильным телефоном и личными вещами, оставленную опрометчивым хозяином без присмотра.

На линию «102» поступило сообщение от 53-летнего жителя Шостки. Заявитель пояснил полицейским, что у гаража встретил своих знакомых, мужчину и женщину. После разговора с ними он обнаружил пропажу барсетки с личными вещами, которую оставил неподалеку на капоте своего автомобиля.

Правоохранители быстро разыскали подозреваемых. Как выяснили полицейские, на сумку потерпевшего «положила глаз» 27-летняя женщина. Пока мужчины были заняты разговором, злоумышленница потихоньку стащила барсетку с мобильным телефоном и 100 гривнами, спрятав ее под одеждой. Лишь позже она созналась своему спутнику в краже. Мужчина же, пораженный такой наглостью, в достаточно строгой форме предложил женщине вернуть вещи владельцу. Однако та отказалась. Впрочем, их обоих быстро нашли вызванные пострадавшим правоохранители.

Сейчас владельцу возвращены похищенные у него вещи. В отношении горе-знакомой открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу ей грозит до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.