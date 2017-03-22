Мошенники обманули трех жителей Сумщины на 14 тысяч Чтобы обогатиться за счет доверчивых граждан, злоумышленники продолжают называть себя работниками полиции и банковскими служащими, которые за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности, или под предлогом разблокирования банковской карты, пополняют свои карманы на немалые суммы денег.

На этот раз им удалось обмануть сумчанку, глуховчанку, а также жителя Липовой Долины.

Обращение о мошенничестве в Сумской отдел полиции поступило от 61-летней местной жительницы. Она пожаловалась правоохранителям на женщину, которая позвонила ей на мобильный и назвалась следователем. Чтобы сына заявительницы не привлекли к уголовной ответственности за избиение человека, предложила «решить» этот вопрос за деньги. А чтобы женщина не успела оправиться от полученной информации, предложила ей пойти к ближайшему банкомату и быстро перечислить деньги в сумме 3100 гривен на предложенный банковский счет. После чего, пенсионерка позвонила сыну и поняла, что ее обманули.

Обманули злоумышленники и 58-летнюю глуховчанку и 61-летнего жителя Липовой Долины. Им также позвонили на мобильный, но так называемые работники службы безопасности банка. И под предлогом разблокирования банковских карточек выпытали всю секретную информацию и коды, после чего обоим на телефон пришло смс-сообщение о снятии наличных в сумме 2230 и 8400 гривен. И только когда они пришли в банк, им сообщили, что это звонили обычные мошенники.

В полиции по всем фактам открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается. А работники полиции в очередной раз просят всех жителей области быть более осмотрительными и не доверять телефонным собеседникам. Помните, что настоящие работники полиции не будут обращаться к вам с подобными предложениями, а банкиры не выспрашивают персональных данных и информации по карте, а тем более по телефону не проводят никаких банковских операций, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.