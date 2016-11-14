Из-за шквального ветра без света сидели 38 сел Сумщины Ветер, который бушевал на Сумщине 28 марта, нанес хлопот энергетикам.

В связи с падением деревьев на электросети ОАО «Сумыоблэнерго» в области произошло несколько аварийных обесточиваний. Больше всего из-за непогоды страдали Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы.

28 марта временно и частично обесточенными были потребители 38 населенных пунктов. Так во вторник на ВЛ-35кВ Бобрик-Перекрестовка (подстанция «Бобрик») огромный тополь, высотой почти 25 метров, оборвал 2 провода и сломал опору. А на ВЛ-35кВ С.-Буда-Пигаревка (ПС «С.-Буда») 22-метровое дерево повредило электрооборудование, в связи с чем произошли аварийные обесточивания. Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» оперативно приступили к работе – запитали потребителей по резервным источникам и устранили последствия шквального ветра.

Энергетики напоминают правила безопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь:

- если Вы увидели оборванный провод или иное поврежденное электрооборудование - сразу сообщите об этом в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго» (0 800 300 247, 0542-659659 или по электронной почте call_center@soe.com.ua);

- не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 метров;

- огородите место вблизи обрыва подручными предметами (камнями, пакетами, листьями или ветками) и дождитесь приезда оперативных работников;

- если на дворе бушует непогода, старайтесь не выходить на улицу.