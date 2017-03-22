Сумские патрульные посетили детсад Патрульные напомнили молодым участникам дорожного движения основные правила безопасности.

На днях, патрульные посетили воспитанников одного из детских садов областного центра. Инспекторы напомнили детям о том, как нужно вести себя на проезжей части и рассказали о значении дорожных знаков.

Встреча получилась активной, а главное полезной, ведь дети пообещали всегда соблюдать дорожную азбуку.

В конце встречи детвора могла посидеть в патрульном автомобиле и получила в память интересную книгу «1000 и 1 поворот».