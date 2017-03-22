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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41192

Сумские патрульные посетили детсад

Патрульные напомнили молодым участникам дорожного движения основные правила безопасности.

На днях, патрульные посетили воспитанников одного из детских садов областного центра. Инспекторы напомнили детям о том, как нужно вести себя на проезжей части и рассказали о значении дорожных знаков.

Встреча получилась активной, а главное полезной, ведь дети пообещали всегда соблюдать дорожную азбуку.

В конце встречи детвора могла посидеть в патрульном автомобиле и получила в память интересную книгу «1000 и 1 поворот».

Право Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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