В Сумах поймали на взятке юриста На Сумщине разоблачили юрисконсульта больницы, который требовал у человека с ограниченными возможностями 8 тыс. грн.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Сумской области задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды юрисконсультом одной из городских больниц. Юрист требовал у человека ограниченными возможностями 8 тыс. грн за содействие в установлении соответствующей группы инвалидности.

Сегодня, 30 марта 2017 года, указанное лицо задержано непосредственно после получения им указанной суммы. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.