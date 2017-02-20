Сумчанин в центре города достал последний аргумент

«В переулке Терезова какой-то человек кричит на прохожих и размахивает пистолетом», - такое сообщение получили сумские патрульные 27 марта, около 14 часов.
Полицейские оперативно прибыли по месту вызова, однако заявительница сообщила, что неизвестный только что уехал на автомобиле Skoda.
Патрульные последовали в направлении, которое указала женщина, где и остановили указанный автомобиль. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у водителя предмет, похожий на пневматический пистолет.
В дальнейшем при осмотре автомобиля, в багажном отделении полицейские обнаружили метательный нож и топор.
Сам же гражданин сообщил, что у него возник конфликт с незнакомцами, и чтобы внести аргумент к разговору, он достал пистолет.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Патрульные обнаружили у сумчанина нож и пневматический пистолет....
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