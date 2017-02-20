Сумчанин в центре города достал последний аргумент Патрульные нашли мучжину, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет.

«В переулке Терезова какой-то человек кричит на прохожих и размахивает пистолетом», - такое сообщение получили сумские патрульные 27 марта, около 14 часов.

Полицейские оперативно прибыли по месту вызова, однако заявительница сообщила, что неизвестный только что уехал на автомобиле Skoda.

Патрульные последовали в направлении, которое указала женщина, где и остановили указанный автомобиль. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у водителя предмет, похожий на пневматический пистолет.

В дальнейшем при осмотре автомобиля, в багажном отделении полицейские обнаружили метательный нож и топор.

Сам же гражданин сообщил, что у него возник конфликт с незнакомцами, и чтобы внести аргумент к разговору, он достал пистолет.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.