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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43310

Сумчанин в центре города достал последний аргумент

Патрульные нашли мучжину, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет.

«В переулке Терезова какой-то человек кричит на прохожих и размахивает пистолетом», - такое сообщение получили сумские патрульные 27 марта, около 14 часов.

Полицейские оперативно прибыли по месту вызова, однако заявительница сообщила, что неизвестный только что уехал на автомобиле Skoda.

Патрульные последовали в направлении, которое указала женщина, где и остановили указанный автомобиль. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у водителя предмет, похожий на пневматический пистолет.

В дальнейшем при осмотре автомобиля, в багажном отделении полицейские обнаружили метательный нож и топор.

Сам же гражданин сообщил, что у него возник конфликт с незнакомцами, и чтобы внести аргумент к разговору, он достал пистолет.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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