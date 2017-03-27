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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08300

Сумские копы разгадали запутанную историю кражи мобилки

Желание хорошо отдохнуть заставило трех сумчанок обокрасть свою знакомую.

Инцидент произошел ночью, около 3 часов, 27 марта. 4 подруги вместе отдыхали в ночном заведении на улице Интренационалистов. Когда три девушки пошли танцевать, их подруга, которая осталась за столиком, сначала открыла и осмотрела сумочку своей знакомой, а потом, убедившись, что за ней никто не наблюдает, похитила мобильный телефон Huawei. В дальнейшем похитительница дождалась одну из подруг, с которой и принесла похищенный телефон в ломбард.

Когда владелица телефона открыла сумку, то заметила его исчезновения. Чтобы отбить от себя подозрения, воровка инсценировала кражу и своего телефона, предварительно спрятав его под одежду. Девушки вызвали патрульную полицию.

Стражи порядка опросили их, при этом заметив, что все кроме настоящей потерпевшей нервничают. Благодаря администрации заведения полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, на котором увидели реальную историю события.

Во время поверхностной проверки у 19-летней похитительницы, которая в этот день праздновала день рождения, нашли ее же телефон, который был выключен.

В дальнейшем девушка призналась, что вместе с 2 подругами, придумала и почти воплотила в жизнь план по похищению телефона. Всех участников события доставили в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК.

Право Кража

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