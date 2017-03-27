В Сумах попрощались с героем Сумчане провели в последний путь бойца погибшего в зоне АТО

28 марта около тысячи сумчан собрались, чтобы попрощаться с Максимом Нарижным, погибшим на востоке Украины.

Панихида прошла в Свято-Воскресенском кафедральном соборе , после чего траурная процессия прошла по улицам Соборной и Петропавловской к центральному кладбищу, где на Аллее Славы и похоронили добровольца.

Простится с героем пришли родственники, друзья и побратимы.

Максим Нарижный погиб 27 марта возвращаясь с боевого задания, подорвавшись на растяжке, в районе села Новолуганское Бахмачского района Донецкой области.

Санитар-стрелок штурмового отделения добровольческого батальона теробороны «Донбасс» Максим Нарижный проходил службу в АТО уже третий год.

Максим родился 28 декабря 1995 года. После окончания школы № 22 учился в СумГПУ им. А.С. Макаренко.

В 2015 году подписал контракт с ВСУ и продолжил учиться на заочной форме обучения.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Максима Нарижного.