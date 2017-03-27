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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:11607

В Сумах попрощались с героем

Сумчане провели в последний путь бойца погибшего в зоне АТО

Олег Демьяненко

28 марта около тысячи сумчан собрались, чтобы попрощаться с Максимом Нарижным, погибшим на востоке Украины.

Панихида прошла в Свято-Воскресенском кафедральном соборе , после чего траурная процессия прошла по улицам Соборной и Петропавловской к центральному кладбищу, где на Аллее Славы и похоронили добровольца.

Простится с героем пришли родственники, друзья и побратимы. 

Максим Нарижный погиб 27 марта возвращаясь с боевого задания, подорвавшись на растяжке, в районе села Новолуганское Бахмачского района Донецкой области. 

Санитар-стрелок штурмового отделения добровольческого батальона теробороны «Донбасс» Максим Нарижный проходил службу в АТО уже третий год. 

Максим родился 28 декабря 1995 года. После окончания школы № 22 учился в СумГПУ им. А.С. Макаренко.

В 2015 году подписал контракт с ВСУ и продолжил учиться на заочной форме обучения.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Максима Нарижного.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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