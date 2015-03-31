На Сумщине высадили тысячу гектар леса В работу по посадке леса включились все без исключения 12 лесхозов Сумской области.

Сейчас уже успели выполнить 85% весенней плана по созданию лесных насаждений и провести дополнения на площади 1004 га.

С перевыполнение плана завершили весеннюю посадку леса в Середина-Будском (из запланированных 108 га - обеспечили посадку 117 га), Лебединском (из запланированных 90 га - посадили 105 га) и Глуховском (из запланированных 90 га - 91 га) лесхозах.

На 87% к плану сработали в Шосткинском лесхозе, здесь из запланированных 119 га высадили 103 га леса.

Активно работают на посадке леса в Свесском (90 га), Конотопском (75 га) лесхозах и Кролевецком лесоохотничьем хозяйстве - 93 га.

Всего в этом году сумские лесоводы планируют создать до 1028 га, из которых уже фактически создано 876 га.

Весенние планы Сумских лесхозов по дополнению леса составляют 1152 га. Уже успели завершить эту работу в Шосткинском лесхозе - 165 га (132% к годовому плану), Лебединском лесхозе - 127 га (127% к годовому плану), Конотопском лесхозе - 90 га (150% к годовому плану) и Сумском лесхозе - 94 га (134% к годовому плану).

Лесокультурных кампания в области продолжается, сообщает пресс-служба Сумского ОУЛОХ.