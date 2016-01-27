В Сумах хотят снести памятник генералу-депутату, голосовавшему за аннексию Крыма

Об этом она написала в фейсбуке.
«За ініціативи Сергія Супруна («Правий Сектор») подала запит щодо демонтажу пам'ятника Громову Б.В.
Сам Борис Громов жодного відношення немає до Сум і України зокрема, є обурливим факт того, що у нашому місті стоїть прижиттєвий пам’ятник людині, яка в якості депутата держдуми РФ у 2013 році голосувала за анексію Криму і є представником найвищої влади окупанта.
На мою думку, подібне неподобство є ганьбою нашого міста», - написала депутат.
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