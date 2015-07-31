В Сумах потратят 10,5 миллионов на ремонт освещения На сайте мэрии появились Планы ремонта электрических сетей наружного освещения.

Согласно документу, подготовленного департаментом инфраструктуры, согласованного замом мэра Александром Журбой и утвержденного городским головой Александром Лысенко, на уличной освещение потратят 10,5 млн грн. Больше всего – на капремонт уличного освещения по ул. Герасима Кондратьева (включая территорию военного городка). Почти столько же на пр. Курский. 2 миллиона потратят на район Добровольной. Остатки – на ул. Труда и Шапаренко, а также район школы № 21.