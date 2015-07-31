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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05185

В Сумах потратят 10,5 миллионов на ремонт освещения

На сайте мэрии появились Планы ремонта электрических сетей наружного освещения.

Согласно документу, подготовленного департаментом инфраструктуры, согласованного замом мэра Александром Журбой и утвержденного городским головой Александром Лысенко, на уличной освещение потратят 10,5 млн грн. Больше всего – на капремонт уличного освещения по ул. Герасима Кондратьева (включая территорию военного городка). Почти столько же на пр. Курский. 2 миллиона потратят на район Добровольной. Остатки – на ул. Труда и Шапаренко, а также район школы № 21.

Общество Уличное освещение

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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