В Сумах потратят 10,5 миллионов на ремонт освещения

Согласно документу, подготовленного департаментом инфраструктуры, согласованного замом мэра Александром Журбой и утвержденного городским головой Александром Лысенко, на уличной освещение потратят 10,5 млн грн. Больше всего – на капремонт уличного освещения по ул. Герасима Кондратьева (включая территорию военного городка). Почти столько же на пр. Курский. 2 миллиона потратят на район Добровольной. Остатки – на ул. Труда и Шапаренко, а также район школы № 21.
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