На Сумщине ширится число чернобыльцев Накануне годовщины аварии на ЧАЭС 28 чернобыльцам выдадут удостоверение, которые дают право на получение льгот.

На сегодня в области проживает более 14 000 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом заявила заместитель главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик во время заседании комиссии по рассмотрению документов для выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

На этот раз на рассмотрение подано 29 личных дел о выдаче удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС.

Из общего количества заявителей 12 претендентов на выдачу удостоверений впервые, 7 - на выдачу удостоверений категории 1А и вкладышей к ним, 10 - на выдачу дубликатов удостоверений. По результатам заседания 28 лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, выдадут удостоверения, дающие право на получение льгот и компенсаций.

В случае возникновения спорных вопросов по определению статуса участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, документы заявителей направляются на рассмотрение комиссии по спорным вопросам определения статуса лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Министерства социальной политики Украины. На этот раз на рассмотрение указанной комиссии будет направлено 1 дело.