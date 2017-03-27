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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15148

Конотопские депутаты не поддержали решение о своем самороспуске

Лишь 11 депутатов из 34 присутствующих проголосовали «за» проект решения о самороспуске городского совета.

Как стало известно, указанный проект решения - предложение фракции ВО «Свобода», пишет ТопКонотоп.  

В тексте решения говорится о досрочном прекращении полномочий Конотопского городского совета 7-го созыва в соответствии со статьей 78 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Представитель Фракции «Свобода» отметила, что делается это в связи с неспособностью в дальнейшем выполнять требования и поручения избирателей. Депутат городского совета Любовь Дубовик в свою очередь отметила, что указанная статья Закона Украины не предусматривает роспуска городского совета.

Позже проект о самороспуске таки проголосовали, но решение не поддержали: 22 депутата из 34 присутствующих были «против», 11 - «за» и 1 избранник «воздержался».

После голосования мэр предложил рассмотреть земельные вопросы, которые стояли на повестке дня. Большинство депутатов не голосовали.

Был объявлен перерыв до 15 апреля. 

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