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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:16340

На Сумщине рецидивист с сообщником напали на женщину-предпринимателя

31-летний житель с. Привокзальное Ямпольского района вместе со своим приятелем жестоко избил женщину, польстившись на ее деньги и личные вещи.

Около 22:00 на линию «102» поступило сообщение от 58-летнего жителя села Привокзальное Ямпольского района о том, что в кустах, неподалеку от дороги, он нашел без сознания женщину с многочисленными травмами головы. Правоохранители, которые сразу выехали на место происшествия, выяснили личность пострадавшей. Это - 64-летняя владелица местного продуктового магазина. Стало понятно: на женщину совершили нападение.

На розыск злоумышленников был задействован весь личный состав местного отделения полиции, им на помощь прибыли лучшие следователи и оперативники областного управления полиции. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями той же ночью полицейским удалось установить и задержать одного из нападавших. При нем обнаружили часть вещей потерпевшей.

«Мужчине 31 год. Имеет несколько судимостей за имущественные преступления. В содеянном сознался, - говорит начальник Ямпольского отделения полиции Сергей Забозлаев. - Рассказал, что был не один. Вместе с сообщником они вычислили, какой дорогой женщина возвращается домой, и устроили засаду в безлюдном месте. Сначала оглушили ее по голове палкой и кирпичом, а когда поняли, что та их узнала, начали бить по голове, пока пострадавшая не потеряла сознание. После чего забрали ее сумку и пошли за село делить «добычу». В сумке была дневная выручка магазина, - а это 7000 гривен и карточки для пополнения счета мобильной связи».

Как установили правоохранители, в дальнейшем часть денег злоумышленники потратили в Ямпольском кафе, куда приехали после совершенного преступления.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации с диагнозом открытая черепно-мозговая травма. Женщине сделали операцию, врачи борются за ее жизнь.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Полиция принимает меры для задержания второго злоумышленника. За содеянное обоим мужчинам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Разбойное нападение

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