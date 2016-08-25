На Сумщине рецидивист с сообщником напали на женщину-предпринимателя

Около 22:00 на линию «102» поступило сообщение от 58-летнего жителя села Привокзальное Ямпольского района о том, что в кустах, неподалеку от дороги, он нашел без сознания женщину с многочисленными травмами головы. Правоохранители, которые сразу выехали на место происшествия, выяснили личность пострадавшей. Это - 64-летняя владелица местного продуктового магазина. Стало понятно: на женщину совершили нападение.
На розыск злоумышленников был задействован весь личный состав местного отделения полиции, им на помощь прибыли лучшие следователи и оперативники областного управления полиции. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями той же ночью полицейским удалось установить и задержать одного из нападавших. При нем обнаружили часть вещей потерпевшей.
«Мужчине 31 год. Имеет несколько судимостей за имущественные преступления. В содеянном сознался, - говорит начальник Ямпольского отделения полиции Сергей Забозлаев. - Рассказал, что был не один. Вместе с сообщником они вычислили, какой дорогой женщина возвращается домой, и устроили засаду в безлюдном месте. Сначала оглушили ее по голове палкой и кирпичом, а когда поняли, что та их узнала, начали бить по голове, пока пострадавшая не потеряла сознание. После чего забрали ее сумку и пошли за село делить «добычу». В сумке была дневная выручка магазина, - а это 7000 гривен и карточки для пополнения счета мобильной связи».
Как установили правоохранители, в дальнейшем часть денег злоумышленники потратили в Ямпольском кафе, куда приехали после совершенного преступления.
Сейчас пострадавшая находится в реанимации с диагнозом открытая черепно-мозговая травма. Женщине сделали операцию, врачи борются за ее жизнь.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Полиция принимает меры для задержания второго злоумышленника. За содеянное обоим мужчинам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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