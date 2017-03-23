Фискальная служба прекратила сопровождение программы OPZ Государственная фискальная служба Украины приостановила сопровождение программного обеспечения «Система формирования и представления в органы ГФС средствами телекоммуникационной связи налоговой отчетности, налоговых накладных и реестров налоговых накладных в электронном виде».

Такое решение было принято в связи с дублированием характеристик со Специализированным клиентским программным обеспечением для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности», информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах.

В инспекции сообщают, что по функциональности Специализированное клиентское программное обеспечение для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности» дополнительно имеет техническую возможность формировать и отправлять отчетность в Государственную службу статистики Украины и в Пенсионный фонд Украины с возможностью наложения электронной цифровой подписи.