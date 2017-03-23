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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10123

Фискальная служба прекратила сопровождение программы OPZ

Государственная фискальная служба Украины приостановила сопровождение программного обеспечения «Система формирования и представления в органы ГФС средствами телекоммуникационной связи налоговой отчетности, налоговых накладных и реестров налоговых накладных в электронном виде».

Такое решение было принято в связи с дублированием характеристик со Специализированным клиентским программным обеспечением для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности», информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах.

В инспекции сообщают, что по функциональности Специализированное клиентское программное обеспечение для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности» дополнительно имеет техническую возможность формировать и отправлять отчетность в Государственную службу статистики Украины и в Пенсионный фонд Украины с возможностью наложения электронной цифровой подписи.

Общество Налоги

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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