Фискальная служба прекратила сопровождение программы OPZ

Такое решение было принято в связи с дублированием характеристик со Специализированным клиентским программным обеспечением для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности», информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах.
В инспекции сообщают, что по функциональности Специализированное клиентское программное обеспечение для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности» дополнительно имеет техническую возможность формировать и отправлять отчетность в Государственную службу статистики Украины и в Пенсионный фонд Украины с возможностью наложения электронной цифровой подписи.
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