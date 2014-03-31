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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23312

В Сумах наградили лучших спортсменов

30 марта в СНАУ прошла церемония награждения «Спортивная особистість Сумщини - 2016».

Лучшими стали:

Олимпийские виды,  женщины:

  1. Инна Кашина (легкая атлетика)
  2. Юлия Журавок (биатлон) 
  3. Оксана Шкурат (легкая атлетика) 

Олимпийские виды мужчины:

  1. Виталий Бутрым (легкая атлетика) 
  2. Артем Хомула (дзюдо) 
  3. Владимир Супрун (легкая атлетика) 

Неолимпийские виды,  мужчины:

  1. Денис Никонец (панкратион) 
  2. Николай Кожухов (сумо) 
  3. Александр Козлов (панкратион) 

Неолимпийские виды, женщины:

  1. Светлана Скрыпник (панкратион)
  2. Елена Сушко (панкратион)
  3. Екатерина Великодная (спортивная аэробика)

Тренеры,  олимпийские виды:

  1. Николай Гудым (легкая атлетика)
  2. Сергей Колесниченко (дзюдо)
  3. Сергей Родионов (стрельба из лука)

Тренеры,  не олимпийские виды:

  1. Евгений Зернов (панкратион)
  2. Сергей Хекало (сумо)
  3. Сергей Хоменко (военное многоборье)

Молодежь,  олимпийские виды, женщины:

  1. Анна Кривонос (биатлон)
  2. Юлия Балым (легкая атлетика)
  3. Вероника Литовцевп (стрельба из лука)

Молодежь,  олимпийские виды, мужчины:

  1. Владислав Кузько (греко-римская борьба)
  2. Антон Дудченко (биатлон)
  3. Ярослав Демченко (легкая атлетика)

Молодежь,  неолимпийские виды:

Анастасия Воскобойник (панкратион) и Альберт Мосьпан (панкратион)

Тренер молодежи,  олимпийские виды:

  1. Александр Москаленко (биатлон)
  2. Виктор Гайдук (греко-римская борьба)
  3. Евгений Бондаренко (легкая атлетика)

Тренер молодежи,  неолимпийские виды:

  1. Сергей Гаврыш (панкратион)
  2. Александр Хоменко (военное многоборье)
  3. Александр Скварча (сумо)

Сильные духом:

  1. Вадим Швец (футзал)
  2. Дмитрий Петренко (пулевая стрельба)
  3. Анна Затылкина (волейбол пляжный)

Команда:

  1. "Сумчанка" (хоккей на траве)
  2. Теннисная академия (настольный теннис)
  3. ДЮСШ им.  Мамиашвили (футбол)
Спорт Спортивная слава Сумщины

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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