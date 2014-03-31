В Сумах наградили лучших спортсменов

Лучшими стали:
Олимпийские виды, женщины:
- Инна Кашина (легкая атлетика)
- Юлия Журавок (биатлон)
- Оксана Шкурат (легкая атлетика)
Олимпийские виды мужчины:
- Виталий Бутрым (легкая атлетика)
- Артем Хомула (дзюдо)
- Владимир Супрун (легкая атлетика)
Неолимпийские виды, мужчины:
- Денис Никонец (панкратион)
- Николай Кожухов (сумо)
- Александр Козлов (панкратион)
Неолимпийские виды, женщины:
- Светлана Скрыпник (панкратион)
- Елена Сушко (панкратион)
- Екатерина Великодная (спортивная аэробика)
Тренеры, олимпийские виды:
- Николай Гудым (легкая атлетика)
- Сергей Колесниченко (дзюдо)
- Сергей Родионов (стрельба из лука)
Тренеры, не олимпийские виды:
- Евгений Зернов (панкратион)
- Сергей Хекало (сумо)
- Сергей Хоменко (военное многоборье)
Молодежь, олимпийские виды, женщины:
- Анна Кривонос (биатлон)
- Юлия Балым (легкая атлетика)
- Вероника Литовцевп (стрельба из лука)
Молодежь, олимпийские виды, мужчины:
- Владислав Кузько (греко-римская борьба)
- Антон Дудченко (биатлон)
- Ярослав Демченко (легкая атлетика)
Молодежь, неолимпийские виды:
Анастасия Воскобойник (панкратион) и Альберт Мосьпан (панкратион)
Тренер молодежи, олимпийские виды:
- Александр Москаленко (биатлон)
- Виктор Гайдук (греко-римская борьба)
- Евгений Бондаренко (легкая атлетика)
Тренер молодежи, неолимпийские виды:
- Сергей Гаврыш (панкратион)
- Александр Хоменко (военное многоборье)
- Александр Скварча (сумо)
Сильные духом:
- Вадим Швец (футзал)
- Дмитрий Петренко (пулевая стрельба)
- Анна Затылкина (волейбол пляжный)
Команда:
- "Сумчанка" (хоккей на траве)
- Теннисная академия (настольный теннис)
- ДЮСШ им. Мамиашвили (футбол)