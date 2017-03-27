Сумские пограничники пригласили в гости школьников

Уже стало доброй традицией проводить такие мероприятия с воспитанниками Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.
30 марта управление Сумского пограничного отряда посетили 25 учеников пешеходного туристического и туристско-краеведческого кружков.
«Целью похода по определенному маршруту территории Сумского района является проверка туристических навыков детей, ознакомление их с родным краем и его прошлым. И самое главное - это организация их содержательного досуга во время проведения весенних школьных каникул и пропаганда здорового образа жизни», - рассказал руководитель кружка Владимир Сиротенко.
Юным гостям пограничники продемонстрировали образцы вооружения, которое используется в охране государственной границы Украины, а также рассказали об особенностях пограничной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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