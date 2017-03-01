В Сумах под мэрией поймали на взятке за решение по аренде комимущества посредницу

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области Следственным управлением совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска и отдела криминальной разведки ГУ НП в Сумской области разоблачена посредница при получении неправомерной выгоды. Установлено, что женщина, 30 марта 2017 года, в центре. Сумы получила от местного жителя неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долларов США с целью их дальнейшей передачи должностным лицам Сумского городского совета за положительное решение вопроса о передаче в аренду коммунального имущества. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к указанному преступлению. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
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