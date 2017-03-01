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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:24453

В Сумах под мэрией поймали на взятке за решение по аренде комимущества посредницу

В Сумах разоблачили женщину, которая получила 5 тыс долларов США за содействие в предоставлении в аренду коммунального имущества.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области Следственным управлением совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска и отдела криминальной разведки ГУ НП в Сумской области разоблачена посредница при получении неправомерной выгоды. Установлено, что женщина, 30 марта 2017 года, в центре. Сумы получила от местного жителя неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долларов США с целью их дальнейшей передачи должностным лицам Сумского городского совета за положительное решение вопроса о передаче в аренду коммунального имущества. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к указанному преступлению. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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