В Сумах под мэрией поймали на взятке за решение по аренде комимущества посредницу В Сумах разоблачили женщину, которая получила 5 тыс долларов США за содействие в предоставлении в аренду коммунального имущества.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области Следственным управлением совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска и отдела криминальной разведки ГУ НП в Сумской области разоблачена посредница при получении неправомерной выгоды. Установлено, что женщина, 30 марта 2017 года, в центре. Сумы получила от местного жителя неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долларов США с целью их дальнейшей передачи должностным лицам Сумского городского совета за положительное решение вопроса о передаче в аренду коммунального имущества. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к указанному преступлению. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.