Сумские таможенники изъяли 29 старинных книг Льва Толстого

Это «Собрание сочинений Л. Толстого», которые 34-летний молдаванин пытался вывезти из Украины. Данные культурные ценности обнаружены при проведении таможенного досмотра автомобиля в багажном отделении в большой картонной коробке.
Своими действиями молодой человек нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля. Поэтому по данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля».
Книги изъяты, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
На таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС работники таможни и пограничного отряда обнаружили у гражданина Украины 12 патронов травматического действия...
Сегодня, 23 марта, на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни, пограничников и сотрудников УСБУ пресечена...
8 марта на таможенном посту «Конотоп» благодаря сотрудничеству работников Сумской таможни ГФС, пограничников и сотрудников УСБУ предупредили попытку недекларирования товаров...
Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской...
Сегодня на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками пограничного отряда и управления СБУ в Сумской области...