Сумские таможенники изъяли 29 старинных книг Льва Толстого Сегодня, 31 марта, на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС работниками таможни совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области и пограничного отряда выявлено 29 экземпляров книг. Книги датируются 1929-1939 годами.

Это «Собрание сочинений Л. Толстого», которые 34-летний молдаванин пытался вывезти из Украины. Данные культурные ценности обнаружены при проведении таможенного досмотра автомобиля в багажном отделении в большой картонной коробке.

Своими действиями молодой человек нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля. Поэтому по данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля».

Книги изъяты, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.