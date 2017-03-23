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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55184

На Сумщине пиротехники уничтожили минометную мину

В течение 30 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили одну минометную мину калибром 50 мм.

Устаревший боеприпас был накануне обнаружен в с. Лысогубовка Конотопского района местным жителем в лесополосе на расстоянии 300 м от жилых домов.

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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