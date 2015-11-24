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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37468

Сумчанка пыталась расплатиться фальшивкой в «Эпицентре»

Сотрудники управления полиции охраны задержали сумчанку, которая находясь в помещении строительного гипермаркета на улице Героев Крут пыталась рассчитаться поддельной купюрой.

Кассирша, получив от женщины-покупателя банкноту номиналом 500 гривен, усомнилась в ее подлинности, и дополнительно проверив купюру в лучах ультрафиолета, позвала полицейского, который нес дежурство в помещении магазина. Тот попросил 29-летнюю женщину, задержаться, и в свою очередь вызвал следственно-оперативную группу полиции, которая прибыв на место происшествия зафиксировала факт обнаружения фальшивых денег и изъяла подделку. Банкнота направлена на экспертизу, а полиция взялась выяснять его происхождение, в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Фальшивые деньги

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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