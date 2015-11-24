Сумчанка пыталась расплатиться фальшивкой в «Эпицентре»

Кассирша, получив от женщины-покупателя банкноту номиналом 500 гривен, усомнилась в ее подлинности, и дополнительно проверив купюру в лучах ультрафиолета, позвала полицейского, который нес дежурство в помещении магазина. Тот попросил 29-летнюю женщину, задержаться, и в свою очередь вызвал следственно-оперативную группу полиции, которая прибыв на место происшествия зафиксировала факт обнаружения фальшивых денег и изъяла подделку. Банкнота направлена на экспертизу, а полиция взялась выяснять его происхождение, в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
За первые дни февраля работники полиции Сум зафиксировали две попытки сбыта фальшивых денежных купюр....
26-летний молодой человек пытался продать жителю Киевской области 300 долларов США, которые вызвали сомнение....
Жительница Кролевецкого района вернула долг односельчанке фальшивой купюрой, а та, в свою очередь, рассчиталась ею за баллон газа. Полиция выясняет...
Полиция напоминает гражданам: расплачиваясь за любые покупки, особенно на рынках или с уличными торговцами, и при размене денег у частных...
Наряд полиции охраны задержал в обменном пункте 50-летнюю сумчанку, когда она пыталась поменять фальшивую 100-долларового купюру на гривны....