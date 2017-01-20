На Сумщине поймали студента, который обворовывал подростков

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась мать 13-летнего школьника. Женщина рассказала, что пока ее сын находился на занятии по баскетболу в одном из местных училищ, из кармана его куртки, которая находилась в раздевалке, исчез мобильный телефон.
Сотрудники полиции, проведя проверку, сразу установили, что к краже может быть причастен 18-летний местный парень, который является студентом того же училища. Его и решили допросить.
«В содеянном парень сознался, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Юноша объяснил, что хорошо знал, когда в спортзале идут занятия. А потому, свободно зайдя в раздевалку и, поискав по карманам, взял понравившийся мобильный телефон, который сразу продал своему знакомому. Но во время проверки полицейские также установили, что парень причастен еще к двум кражам - к украденному гаджету 17-летнего студента, которого он обокрал в доме культуры, пока тот был на репетиции, и к исчезновению мобильного телефона и кошелька с деньгами 15-летней школьницы».
Кое-что из похищенного работникам полиции удалось вернуть их владельцам. А в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которое уже направлено в суд. Студенту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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