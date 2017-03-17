В Сумах собираются, кроме «Романтики», реконструировать еще и ДК Фрунзе

«Слышал о возможном выделении из городского и областного бюджетов в 2017 году более 30 млн. грн. на реставрацию здания "Романтики".
Слышал что правление СМНПО им. Фрунзе обращалось к руководству г.Сумы с предложением передать на баланс города здание ДК им. Фрунзе.
Предлагаю принять на баланс города здание ДК (Если такое предложение еще в силе) и средства запланированные для ремонт здания "Романтики" направить на ремонт ДК им. Фрунзе. Это реальный действующий молодежный центр, а не полуразваленное здание, успех реставрации которого под большим вопросом», - писал автор петиции Романов Глеб Олегович.
Петиция собрала за несколько дней 334 подписей сумчан.
Сегодня, 31 марта, появился ответ:
«Электронная петиция, размещенная на портале «Единая система местных птицей» по ремонту и модернизации ДК им. Фрунзе вместо реконструкции «Романтики» в городе Сумы, в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.
Сообщаем, что управлением разрабатывается соответствующий проект решения исполнительного комитета «Об осуществлении капитального ремонта и модернизации Дома культуры им. Фрунзе», который будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета в порядке, определенном действующим законодательством», - говорится в ответе за подписью мэра Сум.
Напомним, на ремонт «Романтики» уже выделены десятки миллионов гривен, проведен тендер и подписан договор на реконструкцию, однако до сих пор не ясно, зачем городу ее ремонтировать, что будет в этом здании.
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