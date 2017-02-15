В Сумах обсудят обустройство кладбища для животных Онлайн-петиция «Коладбище для животных» получила отве от городских властей.

Сумчанка Наталия Винниченко писала:

«У Стивена Кинга есть роман, который он сам не раз называл самым страшным из всего, что написал - «Кладбище домашних животных». Думаю, владельцы домашних животных в. Суммы могут составить «королю ужасов» неплохую конкуренцию, так как могут написать свои истории, от которых не менее леденеет душа. Только не о кладбище для животных, а о его отсутствии. Они могут рассказать истории о том, как к боли от потери любимого питомца добавляется мерзкое ощущение растерянности от того, что не знаешь, что делать и где хоронить существо, которое стала родным. В парках? На газонах? Или везти за город? А если нет машины? Вызвать такси? Но вряд ли водители будут рады такому «багажу».

Почти каждый из тех, кто терял домашнее животное, знает, каково это - бродить ночью (потому что днем похоронить его вообще невозможно) по городу, прижимая к сердцу еще недавно живое существо, и при этом искать место, где оно может найти последнее пристанище. А потом, оглядываясь, копать могилу, потому что по сути это - не совсем правильно, хотя сказать, что это незаконно - нельзя. Потому никакого закона по этому поводу нет. Как нет и кладбища домашних животных. И вообще, такое ощущение, что само его существование в нашем городе - под большим вопросом.

Владельцы животных рассказывают свои истории, одна неприятная другой. Одни рассказывали, как хоронили животных под покровом ночи в прилегающих парках, дворах жилых домов или даже на территориях школ или детских садов. Другие говорили о том, как приходилось выезжать за пределы города, чтобы найти пустынное место, чтобы свидетели не «добивали» вопросами. Третьи сообщали, что в качестве места для захоронения выбрали обычное кладбище, где похоронены их родственники. «Мы все это делали от безысходности. Так, понимаем, что хоронить животное на территории двора, где могут играть дети, это не совсем правильно. Но что же нам делать?! Не в мусор же выбрасывать труп животного! Специальной территории нет, а выехать за город не у всех есть возможность».

Во всем мире, во избежание распространения инфекций и для более экономного использования выделенных под кладбища земель животных кремируют. Хочу сказать, что в мире существует подобная практика, изобретать велосипед не придется.

Хотелось бы, чтобы и наша местная власть задумалась об этой проблеме. А предприниматели - я уверена - подключатся. Тем более что это - как раз в рамках закона. Ведь в каком-то смысле здоровье нации определяется, в том числе, и гуманным отношением к братьям нашим меньшим. А делать вид, что их не существует - высшая степень лицемерия и цинизма».

Ответ на электронную петицию:

«Ни действующим законодательством Украины, ни городским бюджетом 2017 в текущем году не предусмотрена кремация животных и захоронение их в специально отведенных местах (кладбищах для животных).

Учитывая общественный интерес и существующие проблемы относительно вышеупомянутого, в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета 3 апреля текущего года в 15.00 запланировано провести рабочее совещание по этим вопросам.

Вы можете принять непосредственное участие в этом совещании или ознакомиться с ее результатами в оперативном режиме по тел. 700-597».