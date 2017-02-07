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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5888

Сумчанка везла в Россию 2 килограмма золота

На границе с Россией пограничники обнаружили скрытую партию изделий из золота.

30 марта в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области и фискальной службы обнаружили партию ювелирных украшений из золота.

Около 15 часов в пункт пропуска прибыл автомобиль «Шкода», который направлялся на выезд из Украины. В машине ехала пассажирка - 27-летняя жительница Сумщины. Заметив волнение женщины, правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр машины и ее багажа. Подозрения пограничников подтвердились, когда под обшивкой чемодана гражданки были обнаружены скрытые ювелирные изделия из металла желтого цвета. В ходе дальнейшего осмотра на теле сумчанки были обнаружены еще 7 пакетов, обмотанных клейкой лентой с такими же изделиями.

По словам гражданки, вес изделий составляет около 2 килограммов. В настоящее время продолжается подсчет украшений, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда Золото

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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