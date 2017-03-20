На Шосткинщине автомобиль сбил 16-летнего школьника

По данным Шосткинского отдела полиции, подробности происшествия выясняла следственно-оперативная группа. Выяснили, что трое подростков шли по обочинам дороги. Двое по одной стороне, один – по противоположной.
Последний решил перебежать через дорогу, чтоб присоединиться к двум товарищам, выскочил внезапно на проезжую часть и угодил под колеса ЗАЗ «ДЭУ-Ланос».
В результате аварии подросток, ученик Клышковской школы, с переломом левого бедра был госпитализирован в больницу. 27-летний водитель «ДЭУ-Ланос» в момент ДТП был трезвым.
По данному факту полиция открыла уголовное производство, согласно ч.1. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта), сообщает shostka.info.
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