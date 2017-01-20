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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1467

В Сумах будут судить школьников за разбой

Направлен в суд обвинительный акт в отношении группы несовершеннолетних, совершивших разбойное нападение.

Прокуратурой области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех несовершеннолетних, обвиняемых в совершении разбойного нападения (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Установлено, что несовершеннолетние 16-17 лет, учащиеся 11-го класса, в начале декабря 2016 года совершили нападение на охранника одного из предприятий города Сумы с целью завладения имуществом.

Они ночью, надев маски на лицо, проникли через забор на охраняемую территорию предприятия и, используя газовый револьвер, начали угрожать охраннику и требовать имущество. К счастью, мужчина успел сообщить о нападении в полицию, и той же ночью нападавшие были задержаны правоохранителями.

Как сообщил прокурор отдела ювенальной юстиции Евгений Кулич, ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Начато судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой

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