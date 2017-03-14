В Ромнах прошла аттестация водолазов-спасателей со всей Украины

Для этого на Сумщину прибыли 45 специалистов из ГУ ГСЧС Киева и Киевской области, 1-го регионального центра быстрого реагирования и государственного предприятия «Мобильный спасательный центр». Созданная на базе Центра ГСЧС Украины водолазно-квалификационная комиссия под руководством начальника водолазной службы ГСЧС Украины Максима Маевского проверяла уровень их теоретической подготовки и практических навыков, знаний правил безопасности труда. На втором этапе аттестации проверялся уровень подготовки водолазов с помощью барокамеры, в которой создавался давление, которое отвечало рабочим глубинам (до 20 метров). Комиссия также анализировала характер и сложность проведенных водолазами подводных работ, общее количество часов, отработанных под водой с начала практики.
Проверялись также умение оказывать первую медицинскую помощь, знание правил хранения, проверки и подготовки водолазного снаряжения, организации водолазных спусков, все типы водолазных снаряжений и средств обеспечения, способы выполнения типовых водолазных работ, правила безопасности водолазных спусков и тому подобное.
Все водолазы успешно прошли ежегодную аттестацию и выехали к местам постоянной дислокации, чтобы и в дальнейшем выполнять задачи по назначению, сообщает сайт центра.
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