Сумчанин избил контролера «Сумыоблэнерго» Событие произошло в начале этой недели. Контролер филиала «Сумское МРВЭ» снимала показания счетчиков электроэнергии в доме №31 по ул. Харьковской в Сумах, когда на нее напал один из жителей многоэтажки.

На 10-ом этаже к женщине подошел мужчина и силой затащил ее в лифт. Затем злоумышленник вытащил контролера на улицу и начал бить. Другому контролеру и прохожим удалось спасти женщину от нападающего, однако после этого злоумышленник начал угрожать контролерам физической расправой.

На место происшествия вызвали скорую и полицию. Сейчас пострадавшая находится на больничном в связи с полученными травмами - повреждением мягких тканей головы и живота.

В Главное управление Национальной полиции в Сумской области направили заявление об этом событии. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УК («Угроза убийством»). Злоумышленнику 62 года, ему грозит арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2-х лет. Он отказался объяснять, почему так себя повел. Не согласился он и пройти проверку на наличие в крови алкоголя, сообщает пресс-служба компании.