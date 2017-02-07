Сумчанин избил контролера «Сумыоблэнерго»

На 10-ом этаже к женщине подошел мужчина и силой затащил ее в лифт. Затем злоумышленник вытащил контролера на улицу и начал бить. Другому контролеру и прохожим удалось спасти женщину от нападающего, однако после этого злоумышленник начал угрожать контролерам физической расправой.
На место происшествия вызвали скорую и полицию. Сейчас пострадавшая находится на больничном в связи с полученными травмами - повреждением мягких тканей головы и живота.
В Главное управление Национальной полиции в Сумской области направили заявление об этом событии. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УК («Угроза убийством»). Злоумышленнику 62 года, ему грозит арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2-х лет. Он отказался объяснять, почему так себя повел. Не согласился он и пройти проверку на наличие в крови алкоголя, сообщает пресс-служба компании.
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