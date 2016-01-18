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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26252

В Сумах за бесценок приватизировали три коммунальных помещения

Новых владельцев получили три помещения, расположенные в разных районах города.

Об этом сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Выкупили объекты их бывшие арендаторы в соответствии с оценкой стоимости помещений, выполненной независимыми оценщиками.

Так, нежилое помещение площадью 52,3 кв. м в пер. Терезова, 3 приватизировано МЧП «Гонг». Сумма выкупа составила 138 000 грн. без НДС.

ООО «Управляющая компания «Сумитехнобудсервис» стала собственником помещения площадью 65,1 кв. м, расположенного по ул. Екатерины Зеленко, 4. Общество приватизировало помещения по 146 833 грн. без НДС.

Третий объект приватизации, по ул. Менделеева, 4, имеет площадь 216,8 кв. м. ООО «Вега-С» заплатит за него 448 600 грн. без НДС.

Все помещения были выкуплены в среднем за чуть больше, чем 2000 гривен за кв. м.

Экономика Коммунальное имущество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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