В Сумах за бесценок приватизировали три коммунальных помещения Новых владельцев получили три помещения, расположенные в разных районах города.

Об этом сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Выкупили объекты их бывшие арендаторы в соответствии с оценкой стоимости помещений, выполненной независимыми оценщиками.

Так, нежилое помещение площадью 52,3 кв. м в пер. Терезова, 3 приватизировано МЧП «Гонг». Сумма выкупа составила 138 000 грн. без НДС.

ООО «Управляющая компания «Сумитехнобудсервис» стала собственником помещения площадью 65,1 кв. м, расположенного по ул. Екатерины Зеленко, 4. Общество приватизировало помещения по 146 833 грн. без НДС.

Третий объект приватизации, по ул. Менделеева, 4, имеет площадь 216,8 кв. м. ООО «Вега-С» заплатит за него 448 600 грн. без НДС.

Все помещения были выкуплены в среднем за чуть больше, чем 2000 гривен за кв. м.