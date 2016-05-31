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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56149

На следующей неделе горсветовцы будут менять лампы

КП «Горсвет» сообщает о плане работ на следующей неделе.

С 3 по 7 апреля на некоторых улицах Сум специалисты КП «Горсвет» будут заменять лампы.

Так, 3 апреля светильники заменят по ул. Передовая, ул. Глинки, ул. Заслонова, ул. В. Чаговца, ул. Харьковская, пер. Линтваревых, ул. Семьи Линтваревых;

4 апреля - по ул. Ильинская, ул. СКД, ул. Нижнесыроватская, ул. Ивана Сирко, ул. Металлургов, ул. Владимирская;

5 апреля - по ул. Белопольское шоссе, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Садовая, пр-ту Михаила Лушпы, пр-ту Т. Шевченко;

6 апреля - по ул. Г. Кондратьева, ул. Тополянская, ул. С Табалы, ул. Интернационалистов, ул. Заливная, ул. Д. Косаренко;

7 апреля - по ул. Ковпака, ул. Нижнехолодногорская, ул. Петропавловская, ул. Куликовская.

4, 5 и 6 апреля состоится ремонт шкафов I - 710.

4 апреля - ТП - 474, 473, 461;

5 апреля - ТП - 365, 68, 183;

6 апреля - ТП - 221, 501.

3 апреля состоится монтаж кабеля на пл. Покровская.

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