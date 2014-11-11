Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34157

В Сумах инспекции по благоустройству будет помогать полиция охраны

Полиция охраны и инспекция по благоустройству города Сумы будут совместно контролировать соблюдение порядка на улицах и площадях областного центра.

В помещении Управления полиции охраны сегодня состоялся совместный брифинг руководства этого подразделения и управления «Инспекции по благоустройству города Сумы». Речь шла о выполнении общегородской программы контроля за соблюдением благоустройства города Сумы на 2017-2019 годы.

«26 октября 2016 года было принято решение Сумского горсовета № 1267 об утверждении программы контроля за соблюдением благоустройства города Сумы на 2017-2019 годы. В связи с этим, как и в прошлые годы, снова заключен договор с управлением полиции охраны на выполнение тех же обязанностей по контролю за соблюдением правил благоустройства, - начал свое выступление начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов. - А это значит, что и работники инспекции, и специально подготовленные экипажи полиции охраны будут непосредственно выявлять нарушителей и составлять на них административные протоколы».

Работа по выявлению нарушений начнется с центральной части города. «А ее здесь хоть отбавляй. Это и нарушение правил благоустройства - ст. 152 КУоАП, и нарушение правил содержания собак и кошек - ст. 154 КУоАП, и нарушение правил торговли на рынках - ст. 159 КУоАП, и торговля с рук в неустановленных местах - ст.160 КУоАП. А еще нарушения, связанные с курением, употреблением спиртных напитков в общественных местах, доведение несовершеннолетних до состояния опьянения, несоблюдение законодательных и других нормативных актов, по защите населения от вредного влияния шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах», - добавил заместитель начальника управления Николай Яковенко.

В ходе рейдов и проверок у нарушителей правил торговли полиция и инспекция будет изымать товар, составлять соответствующие акты, передавать изъятое на хранение, а затем направлять соответствующие материалы в суды, которые будут принимать решение, конфисковывать товар у нарушителя или нет.

Заместитель начальника управления полиции охраны ГУНП Евгений Крымов сообщил, что экипажи полиции прошли соответствующее обучение и инструктажи, и уже подготовлены к работе. А еще организаторы обратились к жителям Сум с просьбой соблюдать все законы, не нарушать правила благоустройства - для того, чтобы в нашем городе всем его жителям жилось и лучше, и комфортнее, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Общество Инспекция по благоустройству Полиция охраны

По тематике

04.03.2015 15:31

В Сумах перекроют проспект Лушпы

Об этом сообщает горинспекция по благоустройству....

В Сумах не могут побороть незаконную торговлю
11.02.2015 14:30

В Сумах не могут побороть незаконную торговлю

Инспекция по благоустройству города Сумы совместно с представителями милиции постоянно проводят рейды с целью выявления и привлечения к ответственности предпринимателей,...

В Сумах ЖЭКам дали срок разобраться со снегом и льдом до завтра
02.02.2015 07:10

В Сумах ЖЭКам дали срок разобраться со снегом и льдом до завтра

В управлении «Инспекция по благоустройству города Сумы» состоялось совещание с представителями жилищно-эксплуатационных организаций по благоустройству города в зимних условиях....

Под Сумы будет "копать" труднее
09.01.2015 15:42

Под Сумы будет "копать" труднее

В инспекции по благоустройству объяснили новый порядок получения разрешений на осуществление «разрытий» в Сумах....

В Сумах копают под инспекцию благоустройства
11.11.2014 08:23

В Сумах копают под инспекцию благоустройства

Компания «Федорченко», делая так называемый прокол под ул. Нижнехолодногорская, повредила дорожное полотно....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.