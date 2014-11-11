В Сумах инспекции по благоустройству будет помогать полиция охраны Полиция охраны и инспекция по благоустройству города Сумы будут совместно контролировать соблюдение порядка на улицах и площадях областного центра.

В помещении Управления полиции охраны сегодня состоялся совместный брифинг руководства этого подразделения и управления «Инспекции по благоустройству города Сумы». Речь шла о выполнении общегородской программы контроля за соблюдением благоустройства города Сумы на 2017-2019 годы.

«26 октября 2016 года было принято решение Сумского горсовета № 1267 об утверждении программы контроля за соблюдением благоустройства города Сумы на 2017-2019 годы. В связи с этим, как и в прошлые годы, снова заключен договор с управлением полиции охраны на выполнение тех же обязанностей по контролю за соблюдением правил благоустройства, - начал свое выступление начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов. - А это значит, что и работники инспекции, и специально подготовленные экипажи полиции охраны будут непосредственно выявлять нарушителей и составлять на них административные протоколы».

Работа по выявлению нарушений начнется с центральной части города. «А ее здесь хоть отбавляй. Это и нарушение правил благоустройства - ст. 152 КУоАП, и нарушение правил содержания собак и кошек - ст. 154 КУоАП, и нарушение правил торговли на рынках - ст. 159 КУоАП, и торговля с рук в неустановленных местах - ст.160 КУоАП. А еще нарушения, связанные с курением, употреблением спиртных напитков в общественных местах, доведение несовершеннолетних до состояния опьянения, несоблюдение законодательных и других нормативных актов, по защите населения от вредного влияния шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах», - добавил заместитель начальника управления Николай Яковенко.

В ходе рейдов и проверок у нарушителей правил торговли полиция и инспекция будет изымать товар, составлять соответствующие акты, передавать изъятое на хранение, а затем направлять соответствующие материалы в суды, которые будут принимать решение, конфисковывать товар у нарушителя или нет.

Заместитель начальника управления полиции охраны ГУНП Евгений Крымов сообщил, что экипажи полиции прошли соответствующее обучение и инструктажи, и уже подготовлены к работе. А еще организаторы обратились к жителям Сум с просьбой соблюдать все законы, не нарушать правила благоустройства - для того, чтобы в нашем городе всем его жителям жилось и лучше, и комфортнее, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.