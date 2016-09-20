В Шостке нацгвардейцы обезвредили «диверсантов»

По легенде личный состав проводил поиск и обезвреживание диверсионно-разведывательной группы, которая имела целью осуществить диверсию на охраняемом объекте военной частью.
Спецназовцы действовали на местности, в условиях максимально приближенных к реальной обстановке, с достаточным физическим и психологическим нагрузкам. Активно использовались имитационные средства. Целью занятий было повысить уровень теоретических положений и практических навыков по тактике специальных подразделений, инженерной, медицинской, топографической подготовки, работы на современных средствах связи.
При подведении итогов командир части полковник Александр Желновач отметил достаточный уровень подготовки личного состава взвода спецназначения и указал на пути дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, сообщает сайт Нацгвардии.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил военнослужащих Национальной Гвардии Украины с профессиональным праздником и вручил лучшим бойцам грамоты и благодарности....
В течение последней недели в воинской части 3051 с молодыми защитниками были проведены практические занятия по психологической подготовке....
В рамках декады военно-патриотического воспитания ученики школы № 26 побывали в воинской части 3051 Национальной гвардии Украины....
В Сумах продолжается агитационная работа по привлечению граждан к службе по контракту в Национальной гвардии Украины....
Последним этапом подготовки вновь созданного подразделения было боевое слаживание, которое происходило на территории местного полигона и приближенных к нему лесостепных...