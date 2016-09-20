В Шостке нацгвардейцы обезвредили «диверсантов» В воинской части 3022 по охране важных государственных объектов проведена проверка взвода специального назначения.

По легенде личный состав проводил поиск и обезвреживание диверсионно-разведывательной группы, которая имела целью осуществить диверсию на охраняемом объекте военной частью.

Спецназовцы действовали на местности, в условиях максимально приближенных к реальной обстановке, с достаточным физическим и психологическим нагрузкам. Активно использовались имитационные средства. Целью занятий было повысить уровень теоретических положений и практических навыков по тактике специальных подразделений, инженерной, медицинской, топографической подготовки, работы на современных средствах связи.

При подведении итогов командир части полковник Александр Желновач отметил достаточный уровень подготовки личного состава взвода спецназначения и указал на пути дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, сообщает сайт Нацгвардии.