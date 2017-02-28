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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28598

Сумчанку ограбили и убили

В квартире одного из домов на улице Ремесленной в городе Сумы 27 марта вечером было обнаружено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти, а именно: колото-резаным повреждением шеи.

По факту умышленного убийства Сумским отделом полиции начато уголовное производство. «По горячим следам» преступление раскрыть не удалось.

В связи с этим, при и.о. прокурора области 29 марта проведено оперативное совещание, на котором разработаны конкретные согласованные с сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Сумской области меры в целях установления виновных в убийстве лиц и доказательства их вины.

В тот же день руководителем Сумской местной прокуратуры создана межведомственная рабочая группа в составе опытных работников указанной прокуратуры, сотрудников уголовного розыска и следственного отдела Сумского ОП ГУНП в Сумской области.

В результате принятых мер координационного характера 31 марта удалось установить личность мужчины и женщины, которыми совершено убийство. По месту их проживания проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято имущество, похищенное у потерпевшей.

В настоящее время указанные лица задержаны, проводится досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство

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