Сумчанку ограбили и убили

По факту умышленного убийства Сумским отделом полиции начато уголовное производство. «По горячим следам» преступление раскрыть не удалось.
В связи с этим, при и.о. прокурора области 29 марта проведено оперативное совещание, на котором разработаны конкретные согласованные с сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Сумской области меры в целях установления виновных в убийстве лиц и доказательства их вины.
В тот же день руководителем Сумской местной прокуратуры создана межведомственная рабочая группа в составе опытных работников указанной прокуратуры, сотрудников уголовного розыска и следственного отдела Сумского ОП ГУНП в Сумской области.
В результате принятых мер координационного характера 31 марта удалось установить личность мужчины и женщины, которыми совершено убийство. По месту их проживания проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято имущество, похищенное у потерпевшей.
В настоящее время указанные лица задержаны, проводится досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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