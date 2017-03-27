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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29448

Сумские пограничники поймали боевика-террориста

В пункте контроля «Конотоп» пограничники обнаружили боевика террористической группировки «Кальмиус».

Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда обнаружили мужчину, который может быть причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

Разоблачили данного гражданина при осуществлении пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Одесса», поскольку в отношении него была предварительная информация уполномоченных государственных правоохранительных органов.

В ходе проведения фильтрационных мероприятий предварительно установлено, что мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании, так называемой группировке «Кальмиус», в качестве пулеметчика.

Сейчас 33-летнего гражданина передано сотрудникам соответствующих правоохранительных органов для проведения дальнейших проверок.

Справка

Артиллерийская бригада «Кальмиус» - незаконное пророссийское вооруженное формирование квазигосударства «Донецкая Народная Республика». Формально находится в подчинении террористической организации «ДНР». Соединение сформировано в июне 2014 года как батальон «Кальмиус». Место дислокации - город Снежное (Донецкая область).

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