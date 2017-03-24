«Сумы» отстояли ничью в Коваливке ПФК «Сумы» третий кряду поединок в весенней части чемпионата в первой лиге завершили вничью.

На этот раз - впервые - подопечным Анатолия Бессмертного удалось провести «сухой» поединок. Встреча в Коваливке 1 апреля не изобиловала моментами. «Колос» на правах фаворита (четвертое место) больше владел мячом, но выжать из этого какой-то голевой момент не сумел. «Горожане» заняли выжидательную позицию, уличив возможность выйти вперед во втором тайме, но Коновалову выход один на один реализовать не удалось. Этот эпизод и оказался самым опасным во встрече.

«Колос» остается четвертым, а «Сумы» продолжают занимать шестнадцатую строчку. В следующем туре сумчан ожидает домашняя встреча с единоличным лидером «Ильичевцем» из Мариуполя.