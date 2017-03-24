Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:59246

«Сумы» отстояли ничью в Коваливке

ПФК «Сумы» третий кряду поединок в весенней части чемпионата в первой лиге завершили вничью.

На этот раз - впервые - подопечным Анатолия Бессмертного удалось провести «сухой» поединок. Встреча в Коваливке 1 апреля не изобиловала моментами. «Колос» на правах фаворита (четвертое место) больше владел мячом, но выжать из этого какой-то голевой момент не сумел. «Горожане» заняли выжидательную позицию, уличив возможность выйти вперед во втором тайме, но Коновалову выход один на один реализовать не удалось. Этот эпизод и оказался самым опасным во встрече.

«Колос» остается четвертым, а «Сумы» продолжают занимать шестнадцатую строчку. В следующем туре сумчан ожидает домашняя встреча с единоличным лидером «Ильичевцем» из Мариуполя.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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