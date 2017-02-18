Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33129

В Шостке полицейские и взрывотехники провели совместные учения

Тренировка состоялись в рамках плановых занятий по служебной подготовке. Специалисты-взрывотехники Главного управления полиции области напомнили коллегам о правилах поведения с взрывоопасными предметами, их виды и устройство, а также продемонстрировали, как правильно обезвреживать такие «находки» в экстремальных условиях.

В связи с проведением антитеррористической операции на востоке страны наблюдается значительный рост количества оружия и боеприпасов на мирных территориях государства, учащаются случаи применения самодельных взрывных устройств. Чтобы напомнить о правилах поведения с взрывоопасными предметами, специалисты-взрывотехники проводят занятия с личным составом полиции области. В этот раз они посетили Шостку.

Тематика проведения занятия касалась вопросов распознавания взрывоопасных предметов или вызывающих подозрение, а также мер безопасности при обращении с ними. Руководитель взрывотехнического отдела ГУНП области Олег Евлаш рассказал присутствующим об основных типах взрывных устройств и взрывчатых веществ, тактико-технические характеристики штатных боеприпасов. Специалист обратил особое внимание на то, как должен действовать работник полиции при выявлении взрывоопасных предметов и какие должен принять меры, дабы обезопасить граждан и минимизировать возможные негативные последствия.

Полиция предупреждает об опасности, которую представляют для рядовых граждан оружие, боеприпасы, взрывные устройства и вещества. И предупреждает: ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно изготовить, ремонтировать или разобрать найденные взрывные устройства. В случае выявления таких вещей, или подозрительных предметов вызывайте взрывотехническую службу и спасателей. Помните - от вашего поведения, осторожности и рассудительности может зависеть ваша жизнь, и жизнь и здоровье окружающих вас людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрывот Полиция

По тематике

28.03.2017 11:00

В Сумах из безработных будут делать полицейских

Областная служба занятости предложила Главному управлению Национальной полиции в Сумской области сотрудничество в предоставлении услуг по отбору кандидатов на службу...

Полиция ищет владельцев изъятого у главы полиции Шостки оружия и драгоценностей
25.03.2017 17:58

Полиция ищет владельцев изъятого у главы полиции Шостки оружия и драгоценностей

Национальная полиция обратилась к населению с просьбой откликнуться владельцев драгоценностей и оружия, обнаруженных при обыске в кабинете начальника отдела полиции...

Шосткинскую полицию возглавил донецкий кадр
25.03.2017 15:07

Шосткинскую полицию возглавил донецкий кадр

Им стал 40-летний Валерий Строкач, который до этого занимал должность заместителя уголовного розыска ГУНП области....

В сумском аэропорту уничтожили еловую аллею, полиция нарушений не обнаружила (фото)
16.03.2017 21:50

В сумском аэропорту уничтожили еловую аллею, полиция нарушений не обнаружила (фото)

Сегодня, 16 марта, на новой летной зоне сумского аэропорта спилили около десятка 40-летних елей.... 2

В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны
18.02.2017 13:53

В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны

Сегодня, 18 февраля, в доме гр. К, приближенного к бывшему главе Сумского облсовета Семену Салатенко, полиция изъяла оружие....

Новости

В Сумах переселенцам, участникам АТО и малоимущим обещают гранты на бизнес
Сегодня 13:30
Задержанного на границе донецкого боевика взяли под стражу
Сегодня 13:18
Криминогенная ситуация в Сумах за неделю
Сегодня 13:17
С 1 апреля сумчане будут платить за газ по-новому
Сегодня 12:33
В Курском микрорайоне хотят возобновить молочную кухню
Сегодня 12:32
На Сумщине за неделю уничтожили 18 боеприпасов времен прошлых войн
Сегодня 11:58
В Сумы вернется памятник «Олимпийцу»?
Сегодня 11:44
Копы задержали сумчан, которые пытались украсть чужой забор
Сегодня 11:10
Фальстарт: сумские аптеки не начали работать по программе «Доступные лекарства»
Сегодня 10:58
В Сумах хотят провести «Харитоненко-фест»
Сегодня 10:41
В Шостке полицейские и взрывотехники провели совместные учения
Сегодня 10:33
В Сумах созывают внеочередную сессию горсовета по абонплате за газ
Сегодня 10:13
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.