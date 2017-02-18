В Шостке полицейские и взрывотехники провели совместные учения

В связи с проведением антитеррористической операции на востоке страны наблюдается значительный рост количества оружия и боеприпасов на мирных территориях государства, учащаются случаи применения самодельных взрывных устройств. Чтобы напомнить о правилах поведения с взрывоопасными предметами, специалисты-взрывотехники проводят занятия с личным составом полиции области. В этот раз они посетили Шостку.
Тематика проведения занятия касалась вопросов распознавания взрывоопасных предметов или вызывающих подозрение, а также мер безопасности при обращении с ними. Руководитель взрывотехнического отдела ГУНП области Олег Евлаш рассказал присутствующим об основных типах взрывных устройств и взрывчатых веществ, тактико-технические характеристики штатных боеприпасов. Специалист обратил особое внимание на то, как должен действовать работник полиции при выявлении взрывоопасных предметов и какие должен принять меры, дабы обезопасить граждан и минимизировать возможные негативные последствия.
Полиция предупреждает об опасности, которую представляют для рядовых граждан оружие, боеприпасы, взрывные устройства и вещества. И предупреждает: ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно изготовить, ремонтировать или разобрать найденные взрывные устройства. В случае выявления таких вещей, или подозрительных предметов вызывайте взрывотехническую службу и спасателей. Помните - от вашего поведения, осторожности и рассудительности может зависеть ваша жизнь, и жизнь и здоровье окружающих вас людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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