МФК «СумДУ» победил в Одессе В первой финальной игре сумские футзалисты победили одесский «Деливери» по пенальти.

1 апреля в Одессе состоялась первая финальная игра за первой место в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2 (за наших забивали Евгений Мороз и Роман Зеленский), а в серии послематчевых пенальти точнее были гости 2:0.

Вторая финальная и если нужно будет, то и третья игра пройдет в Сумах на этой неделе.