МФК «СумДУ» победил в Одессе

1 апреля в Одессе состоялась первая финальная игра за первой место в первой лиге чемпионата Украины по футзалу.
Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2 (за наших забивали Евгений Мороз и Роман Зеленский), а в серии послематчевых пенальти точнее были гости 2:0.
Вторая финальная и если нужно будет, то и третья игра пройдет в Сумах на этой неделе.
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