На Сумщине СБУ задержала на взятке старшего инспектора таможни

Правоохранители установили, что таможенник систематически требовал деньги с пассажиров поездов за непрепятствование в перевозке через границу товаров в ручной клади.
Оперативники спецслужбы задержали инспектора при получении ста долларов США от пассажира поезда «Москва – Львов». Во избежание ответственности злоумышленник пытался избавиться денег и сопротивлялся правоохранителям.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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