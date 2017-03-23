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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40319

На Сумщине СБУ задержала на взятке старшего инспектора таможни

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста «Хутор-Михайловский» Сумской таможни.

Правоохранители установили, что таможенник систематически требовал деньги с пассажиров поездов за непрепятствование в перевозке через границу товаров в ручной клади.

Оперативники спецслужбы задержали инспектора при получении ста долларов США от пассажира поезда «Москва – Львов». Во избежание ответственности злоумышленник пытался избавиться денег и сопротивлялся правоохранителям.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Взятка Таможня

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