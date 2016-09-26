Сумские чиновники решили «забить» на вандализированную купальщицу За два месяца чиновники сумской мэрии ничего не сделали для восстановления фигуры «Купальщицы» в городском парке.

Вопрос рассматривался сегодня, 3 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Сначала нужно узнать, у кого она на балансе, объявить конкурс на восстановление или реконструкцию, а потом уже что-то делать, - начал главный архитектор города Андрей Кривцов.

- Может, нецелесообразно ее снова обшивать медью, потому что мы получим тот же результат, что и был? – неуверенно попытался поделиться мнением директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Вообще-то сейчас разрабатывается концепция развития парка им. Кожедуба, - продолжил А.Кривцов. – Может там будет другое видение этой фигуры.

- Оставляю на контроле, - подытожил мэр Сум Александр Лысенко. – Наговорили много, но ничего конкретного: когда космические корабли будут проплывать над парком, тогда мы посмотрим, как она выглядит. Прошу вас дать мне конкретные предложения относительно восстановления этой статуи. Если не обшивать металлом, то в каком виде она может в дальнейшем существовать? А что скажет полиция?

- На сегодня ни одно коммунальное предприятие или структурное подразделение Сумского горсовета не предоставило отношение по убыткам по этой краже, что не дает возможности возбуждения уголовного производства, - ответил начальник сектора Сумского отдела полиции ГУНП в Сумской области Николай Мальцев. – Нет уголовного производства, не имеем права расследовать эту кражу.

Мэр Сум поднял директора КП «Зеленстрой» Владимира Лаврика.

- Эта территория не входит в нашу зону обслуживания, - ответил тот.

Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сообщил, что заявление было написано еще в январе.

- Заявление и отношение это разные вещи, - возразил Н.Мальцев. – От вас требуется отношение с указанием убытков, которые были нанесены.

Напомним, статую вандализировали неизвестные в январе 2017 года, срезав большую часть меди, которой была обшита фигура.