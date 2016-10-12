Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01316

На Сумщине погибли двое

За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 159 происшествий, в результате которых 2 человека погибло, 19 - травмированы.

Один человек получил ожоги тела. Огнем уничтожено и повреждено 36 зданий, 2 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 137 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасен один человек, материальные ценности на общую сумму более 2 млн. 800 тыс. грн.

Подавляющее большинство происшествий составили возгорания сухой растительности, которые приводили и к возгораниям зданий и сооружений. Такие пожары трудно выявить на начальной стадии. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101". А после этого, по возможности, попробуйте потушить его своими силами - почвой, водой или ветками лиственных пород деревьев, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Несчастный случай

По тематике

20.02.2017 08:30

Роменчанин потерял руку, попав под поезд

Полиция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на железной дороге....

09.02.2017 16:01

На Сумщине, ремонтируя трактор, погиб тракторист

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случаев с летальным исходом....

24.11.2016 16:00

На Сумщине газосварщики получили ожоги во время огневых работ

При выполнении огневых работ были травмированы двое электрогазосварщиков газокомпрессорной станции....

На Сумщине машинист погиб под колесами поезда
22.11.2016 08:29

На Сумщине машинист погиб под колесами поезда

При выполнении своих обязанностей машинист тепловоза комбината хлебопродуктов погиб под колесами поезда....

На Сумщине погибла мастер кирпичного производства
12.10.2016 16:12

На Сумщине погибла мастер кирпичного производства

В Роменском районе на производстве строительных изделий из глины во время садки кирпича погибла мастер участка, которая в момент трагедии...

Новости

В Сумах переселенцам, участникам АТО и малоимущим обещают гранты на бизнес
Сегодня 13:30
Задержанного на границе донецкого боевика взяли под стражу
Сегодня 13:18
Криминогенная ситуация в Сумах за неделю
Сегодня 13:17
С 1 апреля сумчане будут платить за газ по-новому
Сегодня 12:33
В Курском микрорайоне хотят возобновить молочную кухню
Сегодня 12:32
На Сумщине за неделю уничтожили 18 боеприпасов времен прошлых войн
Сегодня 11:58
В Сумы вернется памятник «Олимпийцу»?
Сегодня 11:44
Копы задержали сумчан, которые пытались украсть чужой забор
Сегодня 11:10
Фальстарт: сумские аптеки не начали работать по программе «Доступные лекарства»
Сегодня 10:58
В Сумах хотят провести «Харитоненко-фест»
Сегодня 10:41
В Шостке полицейские и взрывотехники провели совместные учения
Сегодня 10:33
В Сумах созывают внеочередную сессию горсовета по абонплате за газ
Сегодня 10:13
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.