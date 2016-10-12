На Сумщине погибли двое За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 159 происшествий, в результате которых 2 человека погибло, 19 - травмированы.

Один человек получил ожоги тела. Огнем уничтожено и повреждено 36 зданий, 2 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 137 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасен один человек, материальные ценности на общую сумму более 2 млн. 800 тыс. грн.

Подавляющее большинство происшествий составили возгорания сухой растительности, которые приводили и к возгораниям зданий и сооружений. Такие пожары трудно выявить на начальной стадии. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101". А после этого, по возможности, попробуйте потушить его своими силами - почвой, водой или ветками лиственных пород деревьев, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.