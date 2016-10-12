На Сумщине погибли двое

Один человек получил ожоги тела. Огнем уничтожено и повреждено 36 зданий, 2 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 137 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасен один человек, материальные ценности на общую сумму более 2 млн. 800 тыс. грн.
Подавляющее большинство происшествий составили возгорания сухой растительности, которые приводили и к возгораниям зданий и сооружений. Такие пожары трудно выявить на начальной стадии. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101". А после этого, по возможности, попробуйте потушить его своими силами - почвой, водой или ветками лиственных пород деревьев, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Полиция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на железной дороге....
Полиция выясняет обстоятельства несчастного случаев с летальным исходом....
При выполнении огневых работ были травмированы двое электрогазосварщиков газокомпрессорной станции....
При выполнении своих обязанностей машинист тепловоза комбината хлебопродуктов погиб под колесами поезда....
В Роменском районе на производстве строительных изделий из глины во время садки кирпича погибла мастер участка, которая в момент трагедии...